筆者の体験談です。定年後に「親と旅行へ行こう」と思い立ち、計画を始めた私。しかし準備を進めるうち、思い描いていた理想が静かに揺らぎ始めます。 計画を始める 「定年したら、親とゆっくり旅行に行こう」そう思い続けてきましたが、実際に計画を始めてみると、想像していたほど簡単ではありませんでした。仕事に追われる日々のなかでは、先の楽しみとして浮かべるだけで、少し気持ちが軽くなるもの。 時間に余裕ができた