ハードなイメージのあったミリタリーを、しなやかにまとう新発想のスタイリングが広がってきました。芯の強い雰囲気は保ちつつ、フェミニンにアレンジ。大人感やきれいめテイストも盛り込んで、シーンフリーに着こなしやすく仕上げる着方です。ニューヨーク発ブランドの【3.1 Phillip Lim（3.1 フィリップ・リム）】が発表した2026年リゾート（プレスプリング）コレクションには