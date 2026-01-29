資料：香川県空撮 四国財務局は29日、2026年1月の経済情勢報告を発表し、四国の景気の総括判断を「緩やかに持ち直している」として、5期連続で据え置きました。個人消費は、物価上昇の影響がみられるものの、スーパーやコンビニでの個人消費が堅調などとしています。生産活動は、輸送機械の高操業が続くものの、食料品は業務用の一部に弱さがみられ、横ばいの状況にあるとしています。雇用情勢は、12月末の