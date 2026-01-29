Google DeepMindの研究チームは、100万文字に及ぶ長大なDNA配列を一度に解析し、遺伝子発現やスプライシングといった11種類の主要なゲノムプロセスを高い精度で予測できる新しいAIモデル「AlphaGenome」を開発しています。この研究成果が科学誌Natureに2026年1月28日付で掲載され、研究コミュニティに向けてソースコードやモデルの重みが公開されました。AlphaGenomeは、従来モデルであるBorzoiが解析可能だった50万塩基の2倍にあ