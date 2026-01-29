県内は、29日夜から30日の明け方にかけて大雪が予想されていて、路面の凍結や交通障害に注意が必要です。29日、飯山市。午前9時までの24時間に降った雪の量は13センチで、市民は雪かきに追われていました。29日の県内は強い冬型の気圧配置の影響で29日夜から30日の明け方にかけて北部の山沿いと中野飯山地域を中心に大雪となるところがある見込みです。30日午前6時までの24時間に降る雪の量は多いところで北部で40センチと予想され