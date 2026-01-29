「HA‐A110T」チャコールブラック JVCケンウッドは、Victorブランドの新製品として、ワイヤレスイヤフォン「HA‐A110T」を2月上旬に発売する。カラーはチャコールブラック、ティールグリーン、アイボリーゴールド、ブロンズブラウン。価格はオープンで、市場想定価格は20,000円前後。 ワイヤレスイヤフォンに求められる高い基本性能・機能性を兼ね備えた「Victorブランド