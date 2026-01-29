テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２９日、東大教授が収賄の疑いで逮捕されたことを受け、東大が異例の謝罪会見を２８日に行ったことを報じた。東大大学院の医学系研究科教授で皮膚科医の佐藤伸一容疑者は２４日、一般社団法人「日本化粧品協会」との共同研究を行う見返りに高級クラブや性風俗店などで約１８０万円相当の接待を受けたとして、警視庁に逮捕された。番組では東大