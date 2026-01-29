◇NBAレイカーズ99ー129キャバリアーズ（2026年1月28日ロケット・アリーナ）NBAレイカーズは28日（日本時間29日）に敵地でキャバリアーズと対戦。レブロン・ジェームズ（41）が地元クリーブランド凱旋となったが、チームは完敗を喫した。レブロンは地元凱旋試合でスタメンに名を連ねた。第1Q途中にはトリビュート映像がアリーナに映し出されてベンチで涙を流した。試合では6得点４アシストを記録。しかし後半は得点を伸