サウジアラビアのクラブはパリ・サンジェルマンに所属するフランス代表FWウスマン・デンベレ（28）の獲得を計画しているようだ。英『Sky Sports』が報じている。サウジアラビアは莫大な資金力を武器にクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）をはじめ、カリム・ベンゼマ（アル・イテハド）、サディオ・マネ（アル・ナスル）などビッグネームを自国リーグへ連れてくる動きを見せていた。しかし同メディアは多くのスター選手の契