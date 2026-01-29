33歳を迎えた元イングランド代表MFジェシー・リンガードの新天地はどこになるだろうか。マンチェスター・ユナイテッドで長らく過ごし、2022年夏にノッティンガム・フォレストへ移籍を果たしたリンガード。その後フォレストで1シーズンプレイし、2024年冬に活躍の場を韓国へ移した。FCソウルではリンガードは公式戦67試合に出場し19ゴール10アシストを記録し、韓国サッカー界を盛り上げたが、昨年末に退団が発表された。現在フリー