グランドプリンスホテル大阪ベイは、「北海道ブッフェ」を2025年12月26日から3月1日まで開催する。メニューは、秋鮭・いくら・甘えび・北寄貝・いかソーメン・鮪たたきなど好みの具材を組み合わせて目の前で仕上げる海鮮丼、鱈とあさりの白ワイン蒸し、カニとトマトのソースのシーフードパイ包み焼き、ポークチャップなどで、フレッシュチーズスタジオとコラボした手作りモッツァレラチーズはトマトやオリーブオイルと合わせたカプ