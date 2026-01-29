Ami Parisは2026年1月21日（現地時間20時）、パリ・シャンゼリゼ通りに位置するオスマン様式の建築空間にて、2026年秋冬メンズ＆ウィメンズコレクションを発表しました。インダストリアルで無骨なムードを湛えた会場は、装飾を極力排したミニマルなセッティングが施され、コレクションそのものに意識が集中する構成となっています。Courtesy of Ami Paris創設者でありクリエイティブ・ディレクターを務めるアレクサンドル・マテュ