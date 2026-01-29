NTTドコモは、小田急の大型ショッピングセンター8施設で、2月2日からdポイントが利用できるようになると発表した。これを記念し、対象店舗での買い物で通常の20倍のdポイントを還元するキャンペーンを、2月16日～3月15日に開催する。 2月2日からdポイントが導入されるのは、新宿フラッグス、新宿西口ハルク、経堂コルティ、成城コルティ、新百合ヶ丘エルミロード、相模大野ステーションス