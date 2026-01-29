衆議院選挙について、NNNと読売新聞社は序盤の情勢調査を共同で行いました。 県内3つの選挙区ではいずれも前職がリ―ドしていることがわかりました。 情勢調査は、NNNと読売新聞社が27日から28日まで電話とインターネットで行いました。 長崎1区 届け出順に 共産党 参政党 自民党 日本維新の会 国民民主党から計5人が立候補している長崎1区は、国民民主党の西岡 秀子 候補が優位に立ち、自民党の浅田 眞