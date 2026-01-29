GoogleはChromebook向けOSとしてAndroidベースの「Aluminium OS」を開発中であることが報じられています。このAluminium OSの画面と思われる動画がGoogleのバグレポートシステムに誤って登録され、一時的に閲覧可能な状態となりました。Android desktop interface leaks: Status bar, Chrome Extensionshttps://9to5google.com/2026/01/27/android-desktop-leak/Aluminium OSの存在は2025年11月にGoogleがOS開発に関する求人を始め