プロ野球・ロッテの一軍春季キャンプ地の愛称がかわいくなりました。29日にロッテは一軍春季キャンプ地のある宮崎県都城市の都城運動公園内野球場および室内練習場、ブルペンについて、同じロッテグループである株式会社ロッテがネーミングライツ・パートナー企業となることを発表しました。これにより野球場はコアラのマーチスタジアム、屋内競技場はパイの実ドーム、投球練習場はクーリッシュブルペンと愛称が付けられました。期