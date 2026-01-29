女優の南沙良が６月１９日公開の映画「マジカル・シークレット・ツアー」（有村架純主演、天野千尋監督）で妊婦役に初挑戦する。２０１７年に「金塊を下着に隠して密輸した主婦５人を逮捕」と報じられた実際の事件に着想を得た天野監督によるオリジナル作品。主演の有村が夫の横領と解雇を知り、突然借金を背負った２児の母・和歌子役、黒木華が奨学金の返済に追われる借金６００万円の研究者・清恵役、南が貯金ゼロで未婚の妊