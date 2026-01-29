今季からＪＦＬに降格したアスルクラロ沼津は２９日、沼津市の愛鷹広域公園で今季の始動を迎えた。今季から指揮を執る篠田善之新監督の下、約１時間にわたって初練習を行った。清水でも指導経験を持つ同監督は、就任後初の全体練習でチーム作りを本格的にスタート。ウォーミングアップやパス回し、ランメニュー中心に汗を流した。選手は声を掛け合いながら体を動かした。チームは昨季、Ｊ３リーグを６勝２２敗１０分けの最下位