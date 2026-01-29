全国信用協同組合連合会は29日、子会社でシステム障害が発生し、加盟する140の信用組合で金融機関間の送金など資金決済ができなくなったと発表した。ATMでの入出金などに影響は出ていないという。午前11時時点で復旧のめどは立っていないとしている。連合会によると、子会社が運営する「SKCセンター」で29日午前4時ごろ障害が発生した。システム復旧と原因の調査を進めている。