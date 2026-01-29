伊勢ケ浜部屋の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが２８日、新規投稿され、熱海富士が安青錦との優勝決定戦に敗れた直後、悔しがる兄弟弟子たちの様子が公開された。テレビの前に人だかりができ、画面を見つめながら旭富士が「自分の相撲より緊張するわ」とポツリ。熱海富士が土俵際に追い込むと「おー、よしよし」と興奮。だがまさかの首投げで土俵上に倒されてしまうと、テレビを見ていた全員が天をあおぎ、手で顔を覆う力士もい