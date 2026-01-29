財務省が２９日に公表した２０２５年分の貿易統計によると、民間の事業者や個人による外国産米の輸入量は９万６８３４トンで、前年の９５倍に増加した。コメの民間輸入が本格的に始まった１９９９年以降で最大となり、「令和の米騒動」を受けて、高関税を払ってでも輸入する動きが広がった。民間輸入は年６００〜８００トン程度で推移し、２４年は１０１５トンに増加していた。２５年の月別で最も多かった７月は２万６３９７ト