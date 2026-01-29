タレントの小倉優子が２９日、都内で行われた企画展「料理のねばべき展」のメディア発表会に出席した。料理への無意識のプレッシャーをなくそうと「今年の料理自由化宣言」を発表。小倉は「彩りよりお肉！」とパネルに記入した。３児のママとして「子供が嫌がっても、お弁当には栄養を考えて彩りのお野菜を入れなきゃと思っていた。子供はお肉だけで喜ぶ」と現実を直視。料理研究家のリュウジさんから、３食全体で栄養バラン