プロ野球のキャンプインを前に、ドラゴンズのマスコット"ドアラ"をラッピングした名鉄特急の運行が始まりました。 【写真を見る】電車のいたる所にドアラが！｢ミュースカイ｣の配色を青白反転 "ドアラトレイン"で90周年迎えたドラゴンズを応援 コラボグッズには朝から長蛇の列 名鉄 いたるところにドアラが描かれた「ドアラトレイン」。中部空港へのアクセス特急「ミュースカイ」の配色を青白反転させ、制服姿のドア