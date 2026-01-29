「ザ・ボーイズ」のホームランダー役で知られるアントニ・スターが、の新作ドラマ「Breakers（原題）」で謎のサーファー役として主演を務めることがわかった。米が報じている。 本作は、アメリカ人の親友2人組がオーストラリアでバックパック旅行をするなか、一見完璧なサーファー・コミュニティに巻き込まれていく物語。スターは、コミュニティを率いるカリスマ的