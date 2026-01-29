1月28日、大井競馬場で金盃（S2・4歳上・ダ2600m）が行われ、矢野貴之騎乗のグリューヴルム（牡7・川崎・内田勝義）が勝利を決めた。なお、競馬場への入場人員は3010人で前年比97.0%（3102人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【大井・金盃】グリューヴルム長丁場で真価発揮、重賞初V入場人員は横ばい●金盃 売得金額5億216万2000円（前年比74.8%・6億7123万4400円）●金盃 当日の総売得金額17億5278万9040円（前年比79.8