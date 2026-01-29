1月28日、大井競馬場で行われた11R・金盃（S2・4歳上・ダ2600m）は、矢野貴之騎乗の1番人気、グリューヴルム（牡7・川崎・内田勝義）が勝利した。クビ差の2着に5番人気のリベイクフルシティ（せん6・大井・宗形竹見）、3着に2番人気のツウカイノキズナ（せん6・船橋・岩崎真樹）が入った。勝ちタイムは2:50.1（良）。1着グリューヴルム矢野貴之騎手「なかなか今まで勝ち切ることができませんでしたが、このような大きな舞台で