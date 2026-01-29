メ～テレ（名古屋テレビ） 冬型の気圧配置が強まる影響で、東海地方は30日にかけて大雪の恐れがあります。 29日は、名古屋市をはじめ東海地方のほとんどの所で気温が10度に届かず、厳しい寒さとなっています。 29日夜から30日にかけてさらに強い寒気が流れ込むため、山間部だけでなく、名古屋市などの平野部でも雪が降りそうです。 30日午前6時までの24時間に降る雪の量は、愛知県の山地で15cm、平地で7cm、岐阜県