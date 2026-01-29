メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮・画像共有事件で、東京都の小学校の教師の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪に問われているのは、東京都の小学校の教師、澤田大樹被告(34)です。 起訴状などによりますと、澤田被告は2023年と2024年に千葉県内のホテルの男性用大浴場で女の子2人を盗撮して児童ポルノを製造したほか、2023年に東京都内の小