岐阜県・飛騨市のグルメスポットをご紹介！雪深くなるエリアのため、漬物や味噌といった保存食文化が発達した飛騨地方。甘辛い味噌を朴葉（ほうば）にのせて焼く朴葉味噌、鶏肉を味噌または醤油ベースで作ったタレに漬け込む鶏（けい）ちゃん、十分に漬かった白菜を炒めて卵でとじる漬物ステーキなど、保存食を活かした郷土料理が食べられる。また、猪鍋はこの地域で昔から食されてきた冬の看板メニュー。猟が解禁される秋から脂が