今日29日午後は関東でも雪や雨の降る所があり、箱根や多摩方面、秩父方面など内陸部ほど一時雪が強まり、積雪となる恐れがあります。東京23区内でも一時的に雪や雨の降る可能性があります。今夜は天気の変化や路面の凍結、積雪などに十分ご注意ください。今日29日午後関東で雪や雨の所 内陸部ほど積雪や凍結注意今日29日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となっています。関東地方の上空約5500メートルには氷点下33度以下