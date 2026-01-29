大幅な値上がりです。山形県内の最新のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットル当たり163.9円で、前の週から2.6円値上がりしました。今後も値上がりが予想されるということです。資源エネルギー庁が28日発表した1月26日時点の山形県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり163.9円で、前の週より2.6円値上がりしました。全国平均に比べると8.5円高く、鹿児島に次いで全国で2番目の高値