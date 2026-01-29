タレントのギャル曽根（40）が29日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。家庭内ルールを明かした。中1長男、小4長女、小2次女の3きょうだいの母であるギャル曽根。「1日、朝9合炊いて、夜15合炊くみたいな、そんな生活をしてる」大食い一家ならではの悩みを明かした。家庭内ルールとして紹介したのは「食べ放題禁止」。「食べ放題行くとご迷惑をかけるんで、行かないようにしてます」と説明し