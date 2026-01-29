【北京共同】中国の習近平国家主席は中英首脳会談で8年ぶりの英首相訪中を歓迎すると述べ、英国との関係改善に意欲を示した。スターマー英首相は中国と協力を拡大する意向を表明した。香港フェニックステレビが報じた。