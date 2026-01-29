BLACKPINKが、ファンの前で涙した。韓国メディアが報じた。7カ月に及んだワールドツアー「DEADLINE」は16都市33回の大型ツアーが、26日の香港・カイタックスタジアム公演で終演した。韓国メディアのTVリポートは29日「ファンの熱い熱気に、7カ月間の公演を思い出し、涙した」と報じた。香港公演は3年ぶり。24日から3日間、開催された。今回ツアー最後の公演で、公演場の内外は早朝からBLACKPINKを歓迎するファンでにぎわい、ツアー