高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第17週「ナント、イウカ。」の第84回が１月29日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】久しぶりに仲が良さそうに話すトキとサワ「スイーッチョン」虫の鳴き声を聞いていた、トキとヘブン、庄田の３人。そこでのトキとヘブンのかわいらしい言葉遊びに、視聴者の注目が集まりました。＊以下１月29日放送回のネタバレを含み