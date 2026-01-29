「もう軽自動車に見えない！」ホンダ新「N-BOX」登場に“反響殺到”！2025年12月12日、ホンダは日本の軽自動車市場を牽引し続ける“絶対王者”こと「N-BOX」のスポーティグレード「N-BOXカスタム」に、新たな特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を設定し、販売を開始しました。この特別仕様車は、その名の通り“黒”をテーマに内外装を徹底的にコーディネートしたモデル。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新「N