楽天は29日、2月28日（土）楽天モバイル 最強パーク宮城で、宮城県高等学校野球連盟と楽天イーグルスが野球教室を共同開催することになったと発表した。「東北・宮城のこどもたちに野球の楽しさを伝えたい〜みんなが野球を愛するまち〜」をコンセプトに、宮城の高校球児も子供たちに寄り添い、野球教室を手伝う。この取り組みは、これからの野球界の発展に向け、プロ・アマが協力して地域で子供たちを支えていくという先進的