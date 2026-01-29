「マクドナルド」は、2月4日（水）〜3月上旬までの間、ニューヨークをイメージした「N．Y． バーガーズ」より新商品5品を、全国の店舗で発売する。【写真】ボリューム満点でおいしそう！「N．Y． バーガーズ」新作5種一覧■ニューヨークをイメージ今回登場する「N．Y． バーガーズ」は、ポピーシードをまぶしたでこぼこで濃い焼き色が特長の四角いバンズを使用した、スタイリッシュな見た目のニューヨークをイメージしたバー