福岡の美容室でロン毛からバッサリ?激変?プロ野球・読売ジャイアンツの甲斐拓也(大分県出身)がインスタグラムのストーリーズを更新。散髪した最新の姿を投稿し、注目を集めている。「髪のことで沢山の方から、沢山のことを言われてきましたが、何年ぶりかに襟足を切りました」とつづり、襟足がすっきりと刈り上げられた新ヘアスタイルを披露。?雰囲気がらり?の新ヘアに「金八先生とか言われていたのでサッパリして良かった」