1月29日午前11時47分頃、千葉県で最大震度3を観測する地震がありました。 【写真を見る】千葉で最大震度3 東京都、神奈川県、静岡・伊豆市、東伊豆町でも震度1（1月29日午前11時47分頃） 気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度3を観測したのは、千葉県の鴨川市と南房総市です。 静岡県