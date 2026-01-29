２８日夜、福山市多治米町の共同住宅で火事があり、焼け跡から成人男性が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。 午後７時ごろ福山市多治米町で「４階建ての共同住宅の１階の玄関から炎が出ている」などと通報が相次ぎました。 消防車８台などが出動し、火は約１時間後に消し止められましたが、この部屋に一人で住む高盛秀樹さん（６８）が心肺停止の状態で見つかり、その後搬送先の病院で死亡が確認されました