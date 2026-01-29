千葉ロッテマリーンズは29日、新外国人のホセ・カスティーヨ投手が28日に羽田空港着の航空機で来日したと発表した。31日にキャンプ地の宮崎県都城市で入団会見を行う予定。カスティーヨはベネズエラ出身の1メートル98、114キロの大型左腕。メジャー通算では69試合に登板して5勝5敗、防御率4・11。球団を通じて「日本に来れて嬉しく思っています。チームに早く合流しファンの皆様にも会いたいです。どんな場面でもチームが必