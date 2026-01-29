三井住友海上火災保険は、海山裕・取締役専務執行役員（５８）を社長に昇格させる人事を固めた。船曳真一郎社長（６５）は代表権のある会長に就く。いずれも４月１日付。持ち株会社のＭＳ＆ＡＤホールディングスの社長は船曳氏が引き続き兼務する。海山氏は、法人営業や海外事業、経営企画など幅広い分野を担当してきた。旧ビッグモーターの保険金不正請求をはじめ損保各社で不祥事が相次いだ際、保険金支払い部門の担当役員に