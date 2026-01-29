東野圭吾の小説を原作とし、同氏の作品としては初のアニメ映画化となる『クスノキの番人』が、1月30日(金)に公開される。本作は、「その木に祈れば、願いが叶う」と伝えられる不思議なクスノキと、その番人となった青年の物語。理不尽な理由で人生の岐路に立たされた主人公・直井玲斗の声を演じたのは俳優の高橋文哉。実写作品で培ってきた表現力を、声だけでどのように表現したのか。本作への思いをインタビューした。【画像】2