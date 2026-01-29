千葉ロッテマリーンズは29日、新外国人のサム・ロング投手が28日に羽田空港着の航空機で来日したと発表した。31日にキャンプ地の宮崎県都城市で入団会見を行う予定。ロングは1メートル85、83キロの左腕でメジャーではジャイアンツ、アスレチックス、ロイヤルズの3球団でプレーし、5シーズンで通算162試合に登板し、8勝11敗、防御率4.65。球団を通じて「家族とともに無事に日本に到着しました。マリーンズでプレーできることに