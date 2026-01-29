広島の新外国人フレディ・ターノック投手（２７）＝前マーリンズ＝が２９日、マツダスタジアムで入団会見に臨んだ。身長１９３センチ、体重８４キロの恵まれた体格の本格派右腕は、黒のスーツと赤系統のネクタイを締めて着座。「みんなとても親切で、歓迎してくれていると感じる。チームメートにも会えるのを、すごくワクワクしている」と、目尻を下げた。最速は１５７キロ。カーブやチェンジアップなども操り、高い奪三振率