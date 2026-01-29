◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１月２９日、栗東トレセンラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は朝一番のＣＷコースで岩田望来騎手が乗り、６ハロン８２秒６―１１秒２をマーク。スマートジュリアス（３歳１勝クラス）とファムエレガンテ（４歳オープン）に３馬身ほど先着した。中村調教師は「３頭の一番後ろから。元々動く馬ですが、１週前