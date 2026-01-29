Ｊ１千葉は２９日、３１日に行われるプレシーズンマッチ・柏戦に向けた会見を行った。就任４年目の小林慶行監督は「自分たちの今持っている力を全てぶつけていきたい」と意気込んだ。千葉は昨季Ｊ１昇格プレーオフを勝ち抜いて１７年ぶりにＪ１に昇格。柏との３０回目のプレシーズンマッチはＪ１同士での戦いとなる。指揮官は「同じカテゴリーになったことでよりダービーとして意識しなきゃいけない相手なのは間違いない」と気