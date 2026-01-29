viviONは、同社が運営する二次元バラエティーストア「viviON BLUE」において、2月1日より、全国のGEO(ゲオ)対象174店舗と連動した『劇場版 呪術廻戦 0』×サンリオキャラクターズ コラボフェアを開催する。本フェアでは、乙骨憂太、五条悟、夏油傑の3名とサンリオキャラクターズが、パンのような“ふわふわ”で可愛らしい姿になった新規描き下ろしデザインを使用。ゲオ店頭での先行販売に加え、公式オンラインストア「viviON BLUE