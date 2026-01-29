税金の滞納者から差し押さえた焼酎や電化製品など公売会がきょう29日、鹿児島市で開かれました。 年季の入ったダイヤル式の黒電話に20年以上前に流行ったゲーム機。合同公売会は、税金の滞納を減らし、税金に対する理解を深めようと、県と市町村が毎年開いています。 29日は地方税を滞納した人から差し押さえた電化製品や食器など296品が入札や競りで売られました。 （30代）「プラモデルを入札した、なかなか見ないもの